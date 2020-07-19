الرئيس السوري وعقيلته يشاركان في الانتخابات النيابية... صور

أدلى الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء، اليوم الأحد، بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات فتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح اليوم، لاختيار 250 نائبا في مجلس الشعب (البرلمان).

ومن المرجح أن يحظى حزب البعث وحلفائه ضمن قائمة (الوحدة الوطنية) بحصة الأغلبية من المقاعد النيابية، وهذه القائمة تضم تحالفا لـ 8 أحزاب وطنية ضمن (الجبهة الوطنية التقدمية)، فيما سيتركز التنافس على بقية المقاعد بين عدد من القوائم والمرشحين المستقلين، كقوائم (عز الشام) و(الياسمين) و(دمشق) وغيرها.

وتخلل الانتخابات التمهيدية الداخلية التي أجراها حزب البعث تجاذبات شديدة بعدما قررت قيادته المركزية إشراك قواعده في الاختيار المباشر لمرشحي قائمته الانتخابية.

وإلى جانب حزب البعث العربي الاشتراكي، تضم قائمة (الوحدة الوطنية) تحالفا عريضا يتكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي العربي، الحزب الشيوعي السوري، حزب العهد الوطني، الحزب الشيوعي السوري الموحد، حزب الاتحاد العربي الديمقراطي، الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، حزب الوحدويين الاشتراكيين، الحزب السوري القومي الاجتماعي.