نائب عراقي يدعو لإقامة دعوى قضائية لدى الأمم المتحدة ضد تركيا

دعا جمال فاخر، عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، دعا رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقامة دعوى في الأمم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.
قال فاخر، إن "الحصة المائية المقررة للعراق تم تحويلها إلى سد اليسو، مايعني أنه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف"، مشددا على "اهمية أن يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه بالعراق حصرا بيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهو المعمول به في كل دول العالم المتشاطئ، وأن يتم من خلالهما إقامة دعوى في الأمم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية". وفقا لموقع "السومرية نيوز".
وأشار فاخر، إلى أن "العراق سوف يمر بحالة جفاف خطيرة جدا، خصوصا في مناطق الجنوب والوسط"، داعيا هيئة رئاسة مجلس النواب إلى "عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية ووضع حد لهذه التجاوزات واستخدام أوراق الضغط الحكومي على تركيا للتراجع عن هذه التجاوزات".
وحذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية علي البديري، أمس السبت، من كارثة مائية في المحافظات الجنوبية بعد إيقاف تركيا الجزء الأكبر من حصة العراق المائية.
يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، قال في تصريح سابق إن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد ركز خلال لقائه مع السفير التركي فاتح يلدز في بغداد على إعادة التفاوض مع أنقرة للوصول إلى اتفاق يحدد الحصة المعقولة من مياه نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى "وجود محاولات مع إيران بهذا الخصوص".
يذكر أن 90% من واردات نهر الفرات تأتي عبر تركيا، فيما لا تتجاوز الواردات المائية لنهر دجلة المقبلة من إيران سوى 17% فقط.
وفي وقت سابق، أكد ذياب أن تشغيل سد "إليسو" لن يكون له تأثيرا سلبي على العراق هذه السنة، وأن الوضع المائي في العراق مستقر جدا.
وبدأت تركيا ملء خزان السد في يوليو/ تموز الماضي، وسيولد السد 1200 ميغاواط من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.
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