"أنصار الله" تعلن وصول ناقلة وقود احتجزتها السعودية قرابة الأربعة أشهر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، عن "وصول ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، وذلك بعد أشهر من احتجازها من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية".

وقال رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تخضع للحوثيين، يحيى شرف الدين، في تغريدة على "تويتر"، "تم وصول الناقلة Brizo المحملة بـ 80 ألفا و238 طنا من البنزين إلى غاطس ميناء الحديدة الساعة الرابعة فجر اليوم".

وأضاف أن الناقلة "وصلت بعد احتجاز لما يقرب أربعة أشهر من قبل التحالف، مع استمرار القرصنة على باقي الناقلات برعاية الأمم المتحدة، ومباركة مبعوثها مارتن غريفيث".

— المُهندِس/ يحيىَ عَباس شرف الدين (@Yahyasharaf10) July 19, 2020

​وحذرت جماعة الحوثي، أمس السبت، من كارثة إنسانية حقيقية بسبب قرب نفاد كميات المشتقات النفطية بالمخازن، حيث أن الاحتياج الفعلي من مادتي البنزين والديزل يصل إلى 10 ملايين و500 ألف لتر في اليوم الواحد.

ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن، غير أن تلك الترتيبات توقفت في الوقت الحالي، بعد قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها، بشكل أحادي، ما ترتب عليه توقف دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة؛ وفق تصريح للمبعوث الأممي إلى اليمن.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.