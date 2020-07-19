القوات العراقية تعثر على كدس للعبوات الناسفة شمالي البلاد... صور

أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى واستخباراتها، اليوم الأحد، العثور على كدس للعبوات الناسفة في قضاء تلعفر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة 21 الفرقة 20 قيادة عمليات غرب نينوى ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج أعلاه من العثور على كدس للعبوات الناسفة في وادي الفاطمية التابع لناحية المحلبية بقضاء تلعفر غربي نينوى وتضبط 36 عبوة من مخلفات "داعش" الإرهابية، وقد قامت مفارز هندسة الفرقة بتفجير العبوات تحت السيطرة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.