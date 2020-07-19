تأجيل محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد حتى يناير 2021

قررت لجنة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل المحاكمة بقضايا الفساد القابع فيها، حتى يناير/كانون الثاني 2021.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن ريفكا فيلدمان، رئيس لجنة القضاة في محاكمة نتنياهو، قررت تحديد استئناف الجلسات القضائية في يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تعقد 3 مرات أسبوعيا في أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن فريق الدفاع عن رئيس الوزراء طلب خلال الجلسة الثانية من محاكمته، التي انطلقت صباح اليوم الأحد، تأجيلها لمدة 6 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم قدرة الدفاع على العمل في ظل انتشار الفيروس وارتداء القناع.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه الجلسة جرت أمام محكمة القدس المحلية، دون حضور بنيامين نتنياهو، وحضور متهمين آخرين، وهي الجلسة التي كان هدفها اطلاع أطراف المتهمين على مدى التقدم الذي أحرزوه في دراسة مواد التحقيق.

وأشارت إلى أن الجلسة انتهت على تحديد مواعيد نهائية مقررة في يناير 2021، والتي قد تصل إلى 3 جلسات استماع أسبوعيا.