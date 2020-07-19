تزامنا مع التطورات في المنطقة... أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي في الدوحة

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأحد، في الدوحة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تزامنا مع التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "سمو أمير البلاد استقبل في قصر البحر وزير الدفاع بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 19, 2020

ولم تكشف الوكالة القطرية عن تفاصيل أخرى حول الزيارة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار الدوحة ليوم واحد، في أول زيارة خارجية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والتقى أميرها تميم بن حمد. فيما قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن العلاقات الاستراتيجية بين بلاده وتركيا تتعزز يوما بعد يوم.

وكتب وزير الخارجية عبر تويتر "العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة تتعزز يوماً بعد يوم لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".