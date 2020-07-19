روسيا تسجل 5 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، سجل 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفي المقابل، لم يرصد الجانب التركي أي خروقات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن نشر على موقعا الإلكتروني اليوم الأحد:

"إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، رصد خمسة خروقات لنظام وقف إطلاق النار في إدلب (3) محافظة اللاذقية (2)، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات".

يشار إلى أن مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعمل إنساني واحد في قرية جبل الفارة (محافظة الرقة)، تم تسليم 440 عبوة غذائية بوزن إجمالي يبلغ 2.134 طن.