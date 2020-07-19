يعالون: نتنياهو يدير البلاد مثل رئيس عصابة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدير البلاد مثل رئيس العصابة.

وذكر يعالون في حواره المطول مع صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة حقيقية، وهناك خطورة أيضا ممثلة في عدم ثقة الرأي العام في القيادة.

אבוקה הושלכה לעבר המשטרה בהפגנה בתל אביב@ittaishick pic.twitter.com/bo3ZMnRCih — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست الحالي، بإقالة نتنياهو، لعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه في وجود أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد، خاصة وأنه قاد إسرائيل إلى ثلاث حملات انتخابية، كلفت البلاد 10 مليارات شيكل.

ولفت الجنرال موشيه بوغي يعالون إلى أنه في حال دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية للكنيست، قريبا، فإن نتنياهو لن يصبح رئيسا للوزراء، بدعوى تحويل بلاده إلى حالة من الفوضى، وتردي للأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية.

דני, אחד המפגינים בתל אביב: "אני מרגיש שעוד מעט לא יהיה לילדים שלי איפה לחיות. אני מתכוון להיות פה כל שבוע"@Roi_Yanovsky @ittaishick pic.twitter.com/43HzeBvnfn — כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020

ويشار إلى أن الآلاف من الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس السبت، احتجاجا على سياسة نتنياهو، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع واحد، في وقت استخدمت الشرطة الإسرائيلية المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد تظاهرهم احتجاجا على فساده وطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".