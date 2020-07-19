مشاركة الأسد وعقيلته بانتخابات مجلس الشعب في سوريا... فيديو

أدلى الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء، اليوم الأحد، بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وتظهر لقطات نشرها التلفزيون السوري الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أثناء قدومهما ومشاركتهما في التصويت داخل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت فتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح اليوم الأحد، لاختيار 250 نائبا في مجلس الشعب (البرلمان).

ومن المرجح أن يحظى حزب البعث وحلفائه ضمن قائمة (الوحدة الوطنية) بحصة الأغلبية من المقاعد النيابية، وهذه القائمة تضم تحالفا لـ 8 أحزاب وطنية ضمن (الجبهة الوطنية التقدمية)، فيما سيتركز التنافس على بقية المقاعد بين عدد من القوائم والمرشحين المستقلين، كقوائم (عز الشام) و(الياسمين) و(دمشق) وغيرها.