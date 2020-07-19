وزير الخارجية المصري يبدأ زيارة إلى الأردن تعقبها أخرى إلى فلسطين

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 19 يوليو/تموز الجاري، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وأضاف البيان "ستتضمن الزيارة إجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية".

وأوضح "ستعقبها زيارة إلى مدينة رام الله، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأشار البيان إلى أن "زيارة شكري إلى رام الله تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان أن "ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة".