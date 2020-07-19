خبير أمني: لا توجد أي سيطرة للحكومة العراقية على المنافذ الحدودية مع إيران

وصف الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، اللواء مؤيد الجحيشي، اليوم الأحد، مسألة سيطرة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية مع إيران بأنها "شو إعلامي"، مشيرا إلى أنه لا توجد أي سيطرة من أي نوع من جانب الحكومة على منافذ حدودية مع إيران.

وأضاف الجحيشي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الحدود مسيطر عليها من أتباع إيران من مليشيات، والدليل على ذلك علي سبيل المثال منفذ مندلي الحدودي، الذي يسيطر عليه قوات من الرد السريع يقودهم قائد اسمه أبو تراب وهو ميليشاوي تابع لمنظمة بدر وفيلق القدس وكان يعيش في إيران".

وأشار الجحيشي إلى أن "هناك شبهات تحوم حول زيارة جواد ظريف المفاجئة، الأحد، لبغداد دون تنسيق ودون دعوة، قبيل زيارة يقوم بها الكاظمي إلى السعودية".

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق، عبد الأمير الشمري، إن وفد أمني وعسكري مُكلف من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصل إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد.

وأشار الشمري، إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون، وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الأربعاء الماضي، عن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية بين إيران والكويت، لإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة على تلك المنافذ.