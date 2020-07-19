وزير المالية الجزائري يكشف سبب نقص السيولة

كشف وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، اليوم الأحد، سبب نقص السيولة في البلاد.

ووفقا له، فإن تراكمات ممارسات سابقة، كانت السبب وراء نقص السيولة.

وقال عبدالرحمن في تصريح للإذاعة الوطنية، إن القطاع لديه كل الميكانزمات في البنوك للتصدي لعمليات تبييض الأموال.

وأضاف "سنعمل على إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في بنوكنا".