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    أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية

    الصحاف: العراق يسعى لعلاقات متوازنة مع دول الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية

    © Photo / Mohamed Hemeda
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    كشف الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، عن أبرز الملفات التي تم مناقشتها بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل بغداد اليوم.

    بغداد – سبوتنيك. وقال الصحاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "في البداية خلال المؤتمر الصحافي السيد وزير الخارجية رحب بزيارة نظيره السيد محمد جواد ظريف إلى العراق والوفد المرافق له ، وأشار السيد الوزير فؤاد حسين إلى أن هذه الزيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتوجه بالشكر للضيف في الوقت الذي يواجه البلدين العراق وإيران جائحة كورونا".

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © AFP 2020 / ATTA KENARE
    خلال زيارته للعراق... ظريف يحمل رسالة للسعودية
    وأضاف "السيد فؤاد حسين تباحث مع نظيره الإيراني في أهم الملفات التي تتصل بالعلاقات الثنائية وفيها أشار إلى ملف التبادل التجاري والذي انخفض مؤقتا بسبب إجراءات الحظر والإغلاق والإجراءات الصحية الوقائية بسبب جائحة كورونا، وأكد الوزير فؤاد حسين على سبل استمرار وإدامة العلاقات التجارية رغم مواجهة جائحة كورونا".

    وتابع "أيضا تطرق الجانبان إلى موضوع الزيارات الدينية وضرورة أخذ الإجراءات والحيطة الكاملة حفاظا على سلامة مواطني البلدين في هذه الأثناء، وكذلك أكد السيد ظريف على أن سيادة العراق ووحدة أراضيه وأن عراقا قويا مقتدرا سينعكس على قوة المنطقة بشكل عام، السيد الوزير حسين أكد أيضا بالقول أننا نريد علاقات متوازنة مع جميع الدول انطلاقا من المصلحة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

    وأضاف الصحاف "على الصعيد الدولي أكد الجانبان ضرورة إبعاد المنطقة والعراق عن التوترات الدولية وحماية السيادة العراقية، كما ناقش الجانبان الزيارة الوشيكة للسيد رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى الذي سيرافقه إلى طهران والتنسيق لهذه الزيارة".

    ولفت الناطق باسم الخارجية العراقية إلى أنه "فيما يتعلق بالسيد ظريف فقد أشار إلى أن العلاقات العراقية الإيرانية عمدت بدم المواجهة المصيرية للتطرف والتكفير لعصابات داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وأن العراق القوي البناء سيدعم استقرار المنطقة، وأشار أيضا بالقول إننا نرحب بدور العراق الفاعل في المنطقة في إطار وحدة وسيادة أراضيه وكذلك عبر بالقول ان العراق الذي قاتل الارهاب الداعشي وهو عدو مشترك بيننا، وأشار إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانها مهمة وعلى كافة الصعد والملفات التي تتعلق بالملاحة والربط السككي وملف الماء وكذلك الملفات الأخرى".

    وتابع "أشار السيد ظريف ايضا إلى أن العراق جار مميز في مجال التعاون الاقتصادي وبالتالي من المهم جدا ان تتضافر الجهود المشتركة لتجاوز التحديات التي تتعلق بتطورات الوضع الاقليمي والدولي".

    ووصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، على رأس وفد إلى العاصمة العراقية بغداد، لإجراء مباحثات مع قادة العراق تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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