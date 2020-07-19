خلال زيارته للعراق… ظريف يبحث الملف القانوني لاغتيال سليماني

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع رئيس المجلس القضائي الأعلى في العراق، فائق زيدان، تضافر الجهود لمتابعة الملف القانوني لاغتيال كل من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، بأن ظريف قد أوضح خلال اللقاءات التي جرت خلال زيارته لبغداد، اليوم الأحد، أن الزيارة القادمة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى طهران تشكل فرصة مميزة في سياق تنمية العلاقات بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هذه الزيارة تتيح فرصة مواتية لمتابعة الاتفاقات المبرمة بين طهران وبغداد، التي تمت خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق في 2019، معربا عن أمله في نجاح زيارة الكاظمي، المرتقبة يوم الثلاثاء القادم، إلى بلاده، وبما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الصديقين.

وبدوره، أشاد رئيس المجلس القضائي العراقي بمواقف إيران المساندة للعراق وشعبه، واصفا علاقات بلاده مع إيران بأنها مهمة للغاية.

ولفت فائق زيدان خلال اللقاء مع جواد ظريف، اليوم، إلى أن إيران والعراق لديهما قواسم مشتركة كثيرة ينبغي الانطلاق منها لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثنائية.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي، إلى العاصمة العراقية، بغداد، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، قد قتل في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.