شكري: هناك محاولات "خطيرة" للتوسع العسكري في المنطقة العربية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك محاولات للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان اليوم الأحد، إن ما يجري فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري.

وأكد أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير.

وتابع "لابد من مواجهته بشكل حاسم".

وأوضح وزير الخارجية المصري أن التدخلات الخارجية في ليبيا، وجلب المسلحين الأجانب يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري والعربي، متهما أطرافا خارجية بزعزعة الاستقرار.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلع تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الأطراف الليبية، مع الوضع في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد على التزام مصر بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين.