العمليات المشتركة العراقية: مهاجمو المنطقة الخضراء يريدون خلط الأوراق وإضعاف الدولة

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم الأحد، إن الجهات التي تقف خلف هجوم المنطقة الخضراء مازالت تريد خلط الأوراق وإضعاف الدولة.

ونقل موقع"السومرية نيوز" العراقي، عن بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم إلى سقوط ثلاث قذائف هاون، عيار 82 ملم، انفجر منهم اثنان وواحدة لم تنفجر.

وأضافت القيادة أنه من الواضح بأن الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم، مازالت تريد خلط الأوراق وإضعاف الدولة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة بتكليف جهد أمني استخباري سريع، للتوصل للفاعلين وتقديمهم للقضاء".

ودعت العمليات المشتركة، المواطنين العراقيين إلى التعاون مع القوات الأمنية في تقديم المعلومات لمكافحة هذه المجاميع الإجرامية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في ساحة ترابية قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وفي السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام أن استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، بغداد، جاء بعد دقائق من خروج وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف منها.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في بغداد، وبحثا آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة الوشيكة للكاظمي إلى طهران، وأهم القضايا الإقليمية والدولية.