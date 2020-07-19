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    مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020

    "أرامكو" السعودية تحدد موعد وضوابط توزيع الأسهم المجانية على الأفراد

    © AP Photo / Amr Nabil
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    حددت شركة "أرامكو" السعودية موعد نقل الأسهم المجانية إلى محافظ المستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين.

    وبحسب موقع "عاجل" فقد قررت الشركة أنه تم تحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى محافظ المستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين في يوم السبت 25 يوليو/تموز.

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    وأطلقت "أرامكو" في الثامن من يونيو/حزيران الماضي عمليات تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة، وفق ما نقله الموقع.

    وسيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن "سهم لكل 10 أسهم"، وسيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

    ووفقا لإعلان الشركة السابق فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.

    وسيعمل مركز "إيداع الأوراق المالية" على تطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً" لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين، والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

    وذكرت نشرة اكتتاب "أرامكو" أنه في حال تم بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية (صفقة بيع واحدة أو أكثر) بعد انتهاء عملية الطرح، وأصبح عدد الأسهم المودَعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.

    وبحسب الموقع، فإنه ونتيجة لذلك، لا تُعتبر أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.

    وفي حال تم بيع أو تحويل أو التصرف بجزء أو كل الأسهم المؤهلة من حساب المحفظة الاستثمارية لأي من المكتتبين الأفراد المؤهلين لأي سبب، ولو كان ذلك الجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني «NIN» أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك الأسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح الأسهم المجانية.

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