رئيس الأركان الإريتري وقائد البحرية يصلان السودان

وصل رئيس الأركان الأريتري الفريق فليبوس يوهانس، إلى السودان، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع يضم قائد البحرية ومسؤولين آخرين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن يوهانس وصل إلى قاعدة الخرطوم الجوية، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبد المجيد، والمفتش العام الفريق الركن عباس الداروتي إلى جانب سفير إريتريا في الخرطوم.

وأضافت:"ويرافق رئيس الأركان الإريتري، مدير جهاز الأمن وقائد القوات البحرية"، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تلتئم غدا جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، قام بزيارة رسمية إلى السودان، الشهر الماضي استغرقت 3 أيام، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، حيث كان في استقباله، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعدد من المسؤولين بالدولة، من مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء.

وعقد الجانبان لقاءات ثنائية مع المسؤولين في الدولة تشمل الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء.