تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق إلى السعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، عن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين.

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) July 20, 2020

من جهته، قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: "يمثل العراق بعدا استراتيجيا هاما للمملكة والعكس، لذلك كان طبيعيا أن تحل الرياض محطة أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع".

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 20, 2020

​وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن، فجر اليوم الاثنين، عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أن أسباب إجراء الفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.

يذكر أنه كان من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، ومن ثم إيران، وبعدها واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.