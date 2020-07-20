الملك سلمان يتصدر "تويتر"... وأمراء يدعون له بالشفاء إثر دخوله المستشفى

تصدر وسم "سلامتك يا أبو فهد" قائمة الأكثر تدوينا عبر موقع "تويتر"، حول العالم، بعد إعلان الديوان الملكي السعودي نقل عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى المستشفى.

وشارك أمراء ومسؤولون سعوديون عبر "تويتر"، في الدعاء بالشفاء للملك سلمان بن عبد العزيز بعد بيان الديوان الملكي، الذي قال إن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، كما تصدر وسم "سلامتك يا أبو فهد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

فقد دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود للملك سلمان: "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب".

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) July 20, 2020

ودعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: "لابأس طهور إن شاء الله يا مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز ، أسأل الله أن يمن عليكم بالشفاء العاجل، وأن يجمع لكم بين الأجر والعافية، وأن يطيل في عمركم على الطاعة".

— د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) July 20, 2020

كما دعا سفير السعودية في دولة الإمارات، تركي الدخيل، للملك سلمان بالصحة والعافية: "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية وشافه وعافه يارب العالمين، واحرسه بعينك التي لا تنام، أمين".

​وقال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري: "اسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من كل مكروه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب".

— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) July 20, 2020

​وشارك الأمير سطام بن خالد آل سعود في الدعاء للملك سلمان بالعافية: "حفظ الله سيدي ووالدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك لدخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة وأسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يبعد عنه كل شر ومكروه".

— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 20, 2020

بدوره، شارك الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود بالدعاء: "اللهم اشف مليكنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وارزقه فوق عمره عمرا وفوق صحته عافية اللهم إنا نستودعك إياه وعندك لا تضيع الودائع واحفظه يارب العالمين".

— عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) July 20, 2020

​وشارك الأمير نواف بن فيصل، داعيا: "اللهم اشف ملكنا ووالدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلان بن عبد العزيز حفظه الله ونصره وأدام عليه الصحة والعافية يارب العالمين".

— نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) July 20, 2020

وكتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي: "يا قمة المجد.. سيدي الملك سلمان كل قلوب شعبك معك ونحن لك وريد حفظك الله وأدامك لنا، يا ملكا يحمل همّنا".

— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) July 20, 2020

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، فجر اليوم، عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أن أسباب إجراء الفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ​وتولى الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة في الـ23 من يناير/كانون الثاني 2015، ليصبح الملك السابع للسعودية.