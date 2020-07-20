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    قاسم سليماني وأبو مهدي المهندي، طهران 6 يناير 2019

    القضاء العراقي يعلن تفاصيل مباحثاته مع ظريف حول اغتيال سليماني والمهندس

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (232)
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    أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، اليوم الاثنين، تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية الإيراني ‏محمد جواد ظريف، بشأن حادث المطار الذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
    © AP Photo / UNCREDITED
    بعد 7 أشهر من اغتياله... إيران تنتقم لقاسم سليماني
    وذكر المجلس، في بيان له، أن "ذلك جاء بعد صدور تقرير مقرر الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق ‏القضاء والإعدام الفوري والتعسفي انييس كالامار في 6 يوليو/ تموز، الذي ‏ذكرت فيه أن قتل المهندس وسليماني غير قانوني وأن هذه الجريمة تمثل ‏انتهاكا للقانون الدولي.

    وقال زيدان، إن "القضاء العراقي تعامل مع ‏هذه الحادثة كجريمة جنائية جار التحقيق فيها وفق إجراءات التحقيق ‏المرسومة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، لا سيما أن أحد ‏الشهداء، ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة ‏العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي إحدى مؤسسات الدولة ‏الرسمية إضافة إلى كونه عضو مجلس نواب سابق".

    وأضاف أنه "منذ الساعات الأولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من ‏الإجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك أن قواعد الاختصاص ‏المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي ‏تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع ‏الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للأراضي العراقية أو ‏في المياه الاقليمية أيا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية ‏مرتكبها أو جنسية المجنى عليه فيها".‏

    كما بين رئيس المجلس الأعلى العراقي أنه ناقش مع الوفد الإيراني، المقترح المقدم من القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف ‏بخصوص إمكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة إلى الجهات الدولية ‏المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى ‏القضائي والحكومي".

    واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين ‏قضائيا وحكوميا للوصول إلى آلية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ‏ممثلي الإدعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وأن أجريت ‏الجولة الأولى بخصوصها في طهران قبل عدة أشهر ومن المؤمل استكمالها ‏خلال الأيام القادمة في بغداد".

    يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (232)

    انظر أيضا:

    الحشد الشعبي يكشف حقيقة إزالة صور المهندس وسليماني من مطار بغداد
    العراق...لجنة التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس تتوصل لـ"نتائج كبيرة"
    اجتماع إيراني عراقي جديد بشأن اغتيال سليماني والمهندس
    كتائب "حزب الله" العراقية تتهم إحدى الرئاسات الثلاث بالمساعدة في قتل سليماني والمهندس
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    الكلمات الدلالية:
    مطار بغداد, إيران, العراق, القضاء العراقي, محمد جواد ظريف, اغتيال قاسم سليماني
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