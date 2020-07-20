وزير الخارجية المصري يلتقي الرئيس الفلسطيني

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله، في الضفة الغربية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

خلال استقباله بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة #رام_الله .. وزير الخارجية #سامح_شكري يؤكد للرئيس الفلسطيني #محمود_عباس الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. pic.twitter.com/HGCGsg2EsL — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 20, 2020

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، بدء زيارة شكري إلى العاصمة الأردنية عمان تعقبها زيارة إلى مدينة رام الله الفلسطينية.

وتوجه شكري، أمس الأحد 19 يوليو/تموز الجاري، إلى العاصمة الأردنية عمّان، وخلال الزيارة قال شكري، إن هناك محاولات للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان اليوم الأحد، إن ما يجري في ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، دعم بلاده لمصر في جهود حفظ أمنها المائي، مؤكدا أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي.

كما ثمّن الصفدي الموقف العقلاني لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.