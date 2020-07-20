تسجيل
11:59 GMT20 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

    ماذا يحمل وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان؟

    © AP Photo /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007201046053257-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    قال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، تعليقاً على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، "إنه من الواضح أن هناك اهتماماً فرنسياً بالوضع اللبناني خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى طريق صعب وخطير جداً".

    وأضاف:"من جهة هناك إمكانية لأن ينهار الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان ويذهب إلى خيارات أمنية وهذا يشكل خطراً على أوروبا وعلى فرنسا تحديداً لأن عددا كبيرا من المهاجرين الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين سيتوجهون باتجاه أوروبا بحال تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في لبنان، وهذا يشكل خطراً على الأمن الفرنسي والأوروبي، ومن جهة أخرى هناك علاقة مميزة ما بين فرنسا ورئيس الجمهورية وأطراف أخرى في لبنان".

    ورأى أبو زيد أن "هناك مساعي حتى لا تصل الأمور إلى هذا الحد وإعطاء بعض النصائح أو إجراء الوساطات مع المرجعيات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلول من أجل تهدئة الوضع الاقتصادي أو إيجاد حلول آنية ومرحلية بانتظار التسوية الإقليمية التي يتم التحضير لها".

    وأكد أن "لبنان الآن في مرحلة صعبة خاصة عشية مجموعة استحقاقات قد تؤدي إلى المزيد من الإرباك منها، في 7 آب/أغسطس هناك قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وربما سيكون له انعكاسات على الساحة اللبنانية، هناك أيضاً في نهاية آب/أغسطس تجديد مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب وهناك محاولة لتعديل الأمر، وهذا موضوع يهم الفرنسيين وسيكون لهم رأي بهذه المسألة لأن لها انعكاسات على ترسيم الحدود البحرية وعلى الحدود اللبنانية-السورية إضافة إلى تعديلات أخرى مطروحة وطبعاً الاستحقاق الكبير الانتخابات الفرنسية ونتائجها وما لها انعكاس على الحوار الجاري بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران وإمكانية حصول تسوية حول هذا الموضوع، لكل هذه المسائل فرنسا تسعى لأن يكون لها دور في المحافظة على نفوذها وعلاقاتها مع لبنان قبل أن تذهب الأمور إلى مرحلة صعبة تؤدي إلى خسارة دورها على الساحة اللبنانية".

    وأشار أبو زيد إلى أن "الحكومة وريثة مجموعة من الكوارث التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة، ليست الحكومة الحالية مسؤولة عن كل هذا الخراب، لكن المطلوب أن يكون هناك إصلاحات جدية وجذرية ولكن طبيعة الطبقة الحاكمة ونفوذها لا يسمح بإجراء إصلاحات جدية لأنه للأسف الذين أوصلوا البلاد إلى الخراب هم أصحاب القرار وهم عنصر أساسي من تركيبة الدولة العميقة التي تحكم الوضع في لبنان، لذلك لربما سيكون الدور الفرنسي هو نوع من التشجيع ومساعدة لبنان على إجراء إصلاحات بنيوية تساعد على توفير الدعم الخارجي له".

    ولفت المحلل السياسي إلى أن هناك نوعاً من الشباك ما بين الانفجار الأمني الوشيك خاصة أن هناك معلومات عن تحركات لتنظيمات إرهابية ربما لها أجندات خارجية، والتسوية السياسية التي يتم التحضير لها، مضيفاً: "لا نسطيع أن نقول إن الأمور ذاهبة باتجاه محدد ولكن كل الاحتمالات مفتوحة ولكن هناك خطر جدي لأوضاع أمنية سيئة، لذلك هناك انهيار سياسي وعجز لدى الطبقة السياسية ومن جهة أخرى هناك استحقاقات وأجندات وظروف إقليمية قد تؤدي إلى إضطرابات أمنية تدخل البلاد في فوضى أمنية واقتصادية وسياسية".

    وسيقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة مزدوجة إلى منطقة الشرق الأوسط  تشمل العراق ولبنان خلال هذا الأسبوع، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

    انظر أيضا:

    السفارة الفرنسية في لبنان تعتزم مساعدة تلاميذ غير فرنسيين في التعليم
    وزير فرنسي: ندرس خيارات لدعم لبنان منها برنامج لصندوق النقد
    مسؤول فرنسي يشعر بالذهول لانتقال كارلوس غصن إلى لبنان
    الكلمات الدلالية:
    الاقتصاد, جان إف لودريان, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صحراء في سلطنة عمان
    الدول الأكثر أمانا للسياح لعام 2020
    ترامب: لقد انتصرنا في الحربين العالميتين الرائعتين
    ترامب: "لقد انتصرنا في الحربين العالميتين الرائعتين"
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم خلال زمن كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك