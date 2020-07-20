تسجيل
12:12 GMT20 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

    هكذا علق حكام الإمارات على نجاح إطلاق أول رحلة نحو المريخ

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007201046053779-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE/

    علق حكام الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، على نجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي المتجه إلى كوكب المريخ.

    وأكد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ حاملا شعار دولتنا "لا شيء مستحيل" يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرةِ بناء المعرفةِ العالميةِ في مجال الفضاء، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
    "فخر العرب"... قرقاش يعلق على نجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي
    وقال: "تابعنا اليوم بسرور وفخر عظيم نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركةٍ أصيلةٍ فاعلة من نخبةِ كفاءاتٍ وطنيةٍ شابة، نيرةِ العقولِ، رفيعةِ التأهيلِ والتدريبِ، مخلصةٍ، صادقةِ الولاءِ والانتماء".

    وأضاف: "إن مسبار الأمل يشكل إضافةٌ نوعيةٌ عاليةُ القيمةِ تزدان بها الصدور ويزدهي بها أبناؤنا وبناتنا ويتفاخرون وتسمو بها هَامَةُ الوطن وتعلو وتترسخ بها مكانة دولتنا مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة".

    بينما غرد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق "مسبار الأمل" بنجاح إلى المريخ".

    وتابع: "اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية".

    أما حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فعلّق على إطلاق "مسبار الأمل": "نعلن بحمد الله نجاح إطلاق مسبار الأمل .. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج .. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية .. نجاح نظام الدفع للمسبار .. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا".

    و​كان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق، إن "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

    وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

    تم تصنيع المسبار بالكامل بأياد أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

    انظر أيضا:

    الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمرة الثانية
    الإعلان عن موعد إطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ
    اللحظات الأولى لإطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي نحو المريخ... فيديو
    بعد نجاح إطلاق "مسبار الأمل"... "ناسا" تهنئ وتعلن عن رغبتها في شراكة مستقبلية مع الإمارات
    "فخر العرب"... قرقاش يعلق على نجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي
    الكلمات الدلالية:
    محمد بن راشد, محمد بن زايد, مسبار فضائي, كوكب المريخ, المريخ, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صحراء في سلطنة عمان
    الدول الأكثر أمانا للسياح لعام 2020
    ترامب: لقد انتصرنا في الحربين العالميتين الرائعتين
    ترامب: "لقد انتصرنا في الحربين العالميتين الرائعتين"
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم
    نصائح ذهبية للأكل في مطعم خلال زمن كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك