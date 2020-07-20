السعودية والعراق يوقعان مذكرتي تفاهم في مجالي التنمية والصحة

وقعت السعودية والعراق، ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك، اليوم الاثنين، مذكرتي تفاهم، إحداهما بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المال العراقية، وأخرى في المجال الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، تشمل مذكرة التعاون في المجال الصحي، تقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي، إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وناقش المجلس التنسيقي مدى جاهزية المنفذ الحدودي "جديدة - عرعر"، تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة.

وشهدت اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي، اتفاقا على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة؛ مع تأكيد رغبة الطرفين للارتقاء في العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات.

واتفقت السعودية والعراق، اليوم، على إرجاء زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى السعودية، إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى، التي دخلها لإجراء بعض الفحوصات الطبية.