الجبير: السعودية والعراق لديهما رغبة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تتطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي أراد أن تكون السعودية وجهته الأولى.

وأضاف الجبير أن لدى السعودية والعراق رغبة مشتركة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن علاقة البلدين كانت شهدت نموا في كافة المجالات.

العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات، ونتطلع بإذن الله إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) July 20, 2020

​واتفقت السعودية والعراق، اليوم، على إرجاء زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى السعودية، إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى، التي دخلها لإجراء بعض الفحوصات الطبية.