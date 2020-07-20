مصر... التربية والتعليم تعلن عن مقترح جديد بشأن "الثانوية العامة"

كشف مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، سيقدم مقترحا جديدا بشأن الثانوية العامة.

قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير سيعرض مقترحا على مجلس الوزراء، أن تكون الثانوية العامة العام الدراسي المقبل بنظام التابليت والأونلاين.

ولفت حجازي، خلال كلمته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إلى أن ذلك كله ما زال محل نقاش، بحسب موقع "مستقبل نيوز".

وقال نائب الوزير إن "الوزارة ستكون حريصة على أن يكون عدد الساعات الدراسية محسوبا إجمالا لتتفق مع الساعات العالمية".

وأشار حجازي إلى أن "أول أسبوعين في الدراسة سيكونان لدراسة ما لم تتم دراسته في نهاية مارس؛ حيث إن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك تأهيلًا لمن يدخلون كليات الطب والهندسة، وتحديدا لطلاب الثانوية العامة".

وأكد نائب وزير التربية والتعليم على "ضرورة أن يكون هناك تأهيلا للطلاب عما فاتهم منذ وقف الدراسة في نهاية مارس الماضي"، بحسب موقع "مصرواي".