مسؤول سوداني يكشف سبب خروج محطات مياه من الخدمة

خرجت محطات مياه في العاصمة السودانية الخرطوم من الخدمة بصورة مؤقتة، وقال مسؤول سوداني إن هذا التوقف له عدة أسباب من بينها سد النهضة الإثيوبي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول مصدر مسؤول بوزارة الري والموارد المائية السودانية إن "خروج بعض محطات المياه فى الخرطوم من الخدمة مؤقتا يعود لعوامل عديدة ليس أهمها تأثير سد النهضة الإثيوبي".

وقال المصدر لوكالة الأنباء السودانية أن " مناسيب النيلين الأزرق والأبيض والنيل الرئيسى خلال شهر يوليو/ تموز الجاري أعلى منها فى يونيو/ حزيران الماضي، التي لم تواجه محطات المياه خلالها أية مصاعب".

وقالت الوكالة إن المصدر دعا الإدارات المختصة فى وزارة الرى والموارد المائية وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتحسين تبادل المعلومات وإحكام التنسيق فيما بينها بما يضمن أفضل أوضاع التشغيل لمحطات مياه الشرب في المستقبل.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات نقلتها قناة "الحدث" السودانية، أمس الأحد، إن "محطات الصالحة ( أ) و( ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ لمياه النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل"، كاشفا عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا، ومحطة مياه بحري القديمة، ومحطة مياه المقرن، ومحطة مياه المنارة.

وبين الحاج محمد أن "ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة"، موضحا أن "الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ".

وترفض دولتا السودان ومصر الاتجاه الأحادي لإثيوبيا وملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق في القضايا الفنية والقانونية العالقة، وتتخوف الدولتان من تأثير سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل الأزرق، وتؤكد إثيوبيا أن السد لن يؤثر على حصتي البلدين ويخدم مصالحهما في مشاريع التنمية وتوليد الكهرباء.