السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، فإن المحكمة العليا أكدت في بيان إن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، الموافق للثلاثين من شهر يوليو/تموز 2020، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.
#عاجل | المحكمة العُليا: غداً #الثلاثاء المكمل لشهر ذي القعدة ويوم #الخميس الموافق 30 يوليو، الوقوف بعرفة.#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 20, 2020
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وأشارت إلى أنه بعد الإطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، وهو ما يعني أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة.
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