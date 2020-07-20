بوغدانوف: موسكو تواصل حث اللاعبين الخارجيين على تعزيز التسوية في ليبيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ستحث جميع اللاعبين الخارجيين على تعزيز التسوية في ليبيا، موضحاً أن لا حل عسكريا هناك.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية: "نحن نؤيد الوقف الفوري للأعمال القتالية وبدء حوار سياسي حول ترتيبات ما بعد الصراع في ليبيا وتشكيل هيئات حكومية ليبية مشتركة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وقرارات مؤتمر برلين الدولي".
وأضاف: "للأسف، الهدنة لم تدم طويلاً، واستؤنفت الأعمال القتالية. سنواصل الضغط على أنقرة للتأثير بشكل بناء على حكومة فايز السراج، وفي الوقت نفسه، نعمل مع الأمريكيين والأوروبيين والدول الإقليمية الرائدة".
وأشار بوغدانوف إلى أنه في الـ8 من يونيو/ حزيران، جرت محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي (فلاديمير بوتين) والمصري (عبد الفتاح السيسي) حيث "خصص جزء كبير من محادثتهما للوضع في ليبيا".
هذا ووافق البرلمان المصري خلال جلسة سرية، اليوم الاثنين، على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي للبلاد على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بعد جلسة ناقشت التدخل العسكري المصري في ليبيا، مانحا موافقة على إرسال قوات عسكرية لمحاربة ما وصفه بالعناصر الإجرامية.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهر، مؤخرا، وفدا ضم ممثلين عن قبائل ليبية، حيث أكد السيسي مجددا دعمه للجيش الوطني والبرلمان الليبيين، وجدد استعداد مصر للتدخل عسكريا في ليبيا في حالة طلب البرلمان الليبي والقبائل ذلك.
وأعلن الرئيس المصري أن بلاده تمتلك الشرعية الدولية اللازمة للتدخل في ليبيا، وأعلن أيضًا أن دخول مدينة سرت "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وتبعد سرت 650 ميلا من الحدود المصرية وهي أحد الأهداف التي تسعى إليها القوات التابعة لحكومة طرابلس.
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