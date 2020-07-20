الملك سلمان يتلقى اتصالات هاتفية من ملوك عرب

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالات هاتفية اليوم الإثنين، من عدد من الملوك العرب للأطمئنان على صحته.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، "تلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية".

وأضافت الصحيفة "عبر خادم الحرمين عن شكره لأمير الكويت وملكي الأردن والبحرين، على مشاعرهم الأخوية الصادقة".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.