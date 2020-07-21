أمير الكويت يوجه "رسالة خطية" إلى أردوغان

بعث أمير الكويت الشيخ ‏صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الاثنين، "رسالة خطية" إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت سفارة الكويت في تركيا في بيان لها، إن "السفير الكويتي لدى تركيا غسان يوسف الزواوي، التقى في أنقرة، السفير محمد فردان تشاريكجي ‏مستشار الرئيس التركي في القصر الرئاسي لتسليم رسالة جوابية من أمير الكويت ‏إلى الرئيس أردوغان، دون ذكر تفاصيل أخرى"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأكدت تركيا والكويت، أمس خلال اجتماع، عبر تقنية الفيديو، بين وزارتي خارجية البلدين، ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية المشتركة، أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

وقالت الخارجية الكويتية، إن الاجتماع أشاد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين على المستويات كافة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيزها.

وأضافت أن "الجانبين أعربا عن تطلعهما لعقد أعمال الجلسة الختامية للدورة الثانية من اللجنة العليا المشتركة، التي يترأسها من الجانب الكويتي، وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح، ومن الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو."

وذكرت الخارجية الكويتية أن "الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للم الشمل الخليجي"، مضيفة أن الجانبين بحثا مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية".