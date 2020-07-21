الأزهر يعلق بجملة واحدة على قرار البرلمان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

وجه "الأزهر الشريف"، في دعوة إلى الجيش المصري، في أول تعليق له بعد تفويض مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال الأزهر، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "اللهم احفظ مصر وجيشها ووفقها لما فيه الخير والصلاح".

وكان مجلس النواب المصري قد أعلن، أمس الاثنين، موافقته بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وأكد المجلس أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام "لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".