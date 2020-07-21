قوات تأمين الحج: لا حملات وهمية هذا العام

أعلن مساعد قائد قوات أمن الحج، اللواء عبد العزيز بن زيد، أنه لم يتم ضبط أية حملات حج وهمية منذ بدء عمليات المراقبة حتى الآن.

وتابع ابن زيد أن 4 قيادات تنفذ خطة تأمين الحج هذا العام، حسب صحيفة "البلاد" السعودية.

وأضاف اللواء عبد العزيز، أنه سيكون هناك نقاط فرز وتدقيق للتحكم في الداخلين إلى منطقة مكة المكرمة.

وحسب قائد شرطة مكة تهدف الخطة إلى "إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة".

ونشرت وزارة الحج والعمرة، أنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.

وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.