بعد تأجيل زيارته للسعودية... الكاظمي يغادر إلى إيران في أول زيارة خارجية

غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية هي الأولى له على رأس وفد حكومي.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن"الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان أن "الكاظمي سيلتقي خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 21, 2020

​وكان من المقرر أن تكون السعودية أولى محطات الكاظمي الخارجية، إلا أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أمس عن تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين، بسبب دخول عاهل البلاد الملك سلمان المستشفى.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أن أسباب إجراء الفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.