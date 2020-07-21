بدء جلسة محاكمة البشير بقضية تنفيذ انقلاب 1989... والدفاع يطلب التأجيل بسبب التباعد

يمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم.

وتبدأ محاكمة البشير في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

الدفاع يطالب بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 21, 2020

وطالب الدفاع في بداية الجلسة اليوم بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد.

وقال الصادق المهدي، رئيس حزب "الأمة" القومي السوداني، إن الانقلاب العسكري في بلاده عام 1989 عرقل مسيرة الشعب السوداني.

وأكد المهدي في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "نظام الرئيس السابق عمر البشير، عمل على إقصاء جميع الأطراف، واتخذ إجراءات كانت سببًا في انفصال الجنوب".

وأضاف المهدي أن محاكمة رموز نظام البشير باتت تحصيل حاصل لأن "جرائمهم واضحة ومثبتة" على حد تعبيره، متابعًا: "البشير متهم بجرائم إبادة جماعية والقيام بانقلاب عسكري عام 1989".

وفي الشهر الماضي، قال عضو في المكتب التنفيذي للسُلطة القضائية السودانية، إن الجهاز القضائي في منطقة الخرطوم، شكل محكمة خاصة ليمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة نظامه في الانقلاب العسكري الذي قاده إلى سُدة الحُكم في 30 يونيو/ حزيران 1989.