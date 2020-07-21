بشرى سارة في سوريا بمناسبة قدوم عيد الأضحى

كان ذلك القرار، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من اليوم 21 يوليو/ تموز ولغاية 19 أغسطس/ آب المقبل.

وقالت "سانا": "حددت السورية للتجارة، اليوم الثلاثاء، سقف التقسيط بـ150 ألف ليرة سورية لكل عامل ودون فوائد تسدد خلال مدة 12 شهرا".

وبحسب الوكالة فإن المؤسسة "السورية للتجارة" حرصت على "تلبية كافة الاحتياجات بأسعار مدروسة ومناسبة".

يذكر وأن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، كان وأعلن في الأمس، أن يوم الجمعة الموافق لـ31 يوليو/تموز الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.