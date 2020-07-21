دمشق تعلن أول أيام عيد الأضحى

أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن يوم الجمعة الموافق 31 يوليو/ تموز الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المعراوي في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس الاثنين: "نظراً لاستحالة رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس اليوم الإثنين الـ 29 من ذي القعدة لعام 1441 للهجرة فإن يوم الثلاثاء الواقع في 21 هو المتمم لشهر ذي القعدة من العام 1441 للهجرة".

وأضاف المعراوي أن "يوم الأربعاء من الشهر ذاته هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة من العام 1441 للهجرة وأن يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز 2020 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وفي السياق أعلنت المؤسسة السورية للتجارة بدء بيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط للعاملين في الدولة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك اعتباراً من اليوم 21 يوليو/ تموز ولغاية 19 أغسطس/ آب المقبل.