سلطنة عمان تحظر السفر بين المحافظات من 25 يوليو إلى 8 أغسطس

أعلنت السلطات المعنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر حظر الحركة بين كافة محافظاتها خلال الفترة من 25 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه تقرر فرض حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.

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الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م. pic.twitter.com/EkC4LJw1WY — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 21, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 1159 لعمانيين و328 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69887 و337 وفاة وتماثل 46608 حالات للشفاء.