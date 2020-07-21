مصر تعلن تطبيق نظام "التعليم الهجين" في الجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات في مصر على مقترح تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب بيان نشره مجلس الوزراء المصري على صفحته على "فيسبوك"، فنظام التعليم الهجين "يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات، وتحول تدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة".

وأضاف البيان أن النظام الجديد يأتي "تطبيقًا لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالأضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الامكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي، على أن تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة".

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.