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    ثوران بركان باكايا في غواتيمالا، 20 يونيو 2020

    بعد ظهور تشققات أرضية غريبة.... كشف حقيقة احتمال تعرض النجف العراقية لبراكين

    © AFP 2020 / Johan Ordonez
    العالم العربي
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    كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الثلاثاء، طبيعة "التشققات الأرضية" التي ظهرت بصورة مفاجئة في محافظة النجف.

    وقالت الهيئة العراقية، وفق ما نقلته "السومرية نيوز": "التشققات الأرضية، ظاهرة طبيعية جدا، لا خوف منها على الإطلاق".

    حمم بركانية
    © AP Photo / Ben Curtis
    خروج نيران من باطن الأرض في مدينة النجف العراقية... فيديو

    وتابعت "المحافظة بعيدة كل البعد عن التعرض لأي براكين".

    وأشارت وزارة النقل العراقية إلى أنها وجهت فريقا من المختصين إلى مواقع التشققات الأرضية، بعد المعلومات الواردة من المواطنين ومقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وتابع البيان: "التقرير الذي أعده فريق الهيئة العامة للأنواء الجوية أشار إلى حدوث تشققات في واحة البرهان بمحافظة النجف الأشرف مصحوبة بكمية من النيران والدخان الخارج من باطن الأرض".

    واستمر التقرير بقوله "المنطقة لم تشهد أي نشاط زلزالي خلال الفترة الماضية، وأن هذه الظاهرة تحدث على فترات متقطعة منذ عام 2010 وهي نشاط تكتوني بسيط وغازات وأبخرة حارة تخرج من باطن الأرض تصعد إلى أعلى سطح التربة، وأن المنطقة ممتلئة بالأحراش والنباتات وجذوع النخيل المدفونة التي تساعد على ارتفاع درجات الحرارة والوصول إلى درجة الاتقاد تشتعل وتستمر بالاشتعال". 

    من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، علي صاحب، إن "هذه الظاهرة سوف تنتهي عندما يزول العامل أو يرتفع مستوى المياه الجوفية لا سيما أن محافظة النجف بعيدة كل البعد عن البراكين، من حيث طبيعتها الصخرية والتربة والعمر الجيلوجي، فضلاً عن أن هذه الظاهرة عبارة عن نضوح بطيء ناتج عن ترسب الغازات والمحاليل من الأعماق السحيقة عبر التشققات والكسور".

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, النجف, براكين, بركان ثائر, ثورة بركان, بركان
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