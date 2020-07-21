بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن أصحاب المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس/آب قبل عيد الأضحى.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي.

أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري، فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي: "الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو/تموز 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد".

وتابع: "ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، وعلى أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد".

وأوضح عوض أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكل الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.