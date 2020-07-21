أردوغان: تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينال الشعب السوري حريته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينال الشعب السوري حريته".

وانتقد أردوغان من يدعون أنهم متقدمون في الديمقراطية، لصمتهم حيال "إجبار المواطنين السوريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية"، على حد تعبيره.

يتبع..