رئيس مجلس النواب المصري: ثورة يوليو ألهمت حركات التحرر حول العالم

وبحسب موقع "مصراوي"، جاء في نص البرقية التي أرسلها: "اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الأحرار".
وأضاف عبد العال أن "تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم و الشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار".
وتابع: "هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وتأثيرها في بناء حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، وسيادة القرار الوطني".
أردف:
أكدت هذه الثورة المجيدة أن هذا الشعب الأصيل الذى عاش آلاف السنين على ضفاف النيل شريان الحياة يزرع الحب والخير، يرى أن الوطن لديه هو الكيان الأعلى، ولا يقبل أي مساس بالأرض أو العرض.
واختتم رسالته بأن "شعب مصر على ثقة تامة أن مصر بقيادتكم سوف تستمد من عبق تاريخها المضيء، وما أرسيتموه من مبادئ، يأتي في مقدمتها: تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن، سوف تزرع الأمل وتنشر الرخاء، وتصنع التقدم".
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