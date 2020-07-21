رئيس مجلس النواب المصري: ثورة يوليو ألهمت حركات التحرر حول العالم

هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو/ تموز.

وبحسب موقع "مصراوي"، جاء في نص البرقية التي أرسلها: "اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية، بمناسبة ‏ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ‏ورفاقه من الضباط الأحرار".

وأضاف عبد العال أن "‏تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت ‏جميع حركات التحرر في العالم و الشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر ‏والاستقلال والتخلص من الاستعمار".‏

وتابع: "هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر ‏قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وتأثيرها في بناء ‏حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، ‏وسيادة القرار الوطني".‏

أردف:

أكدت هذه الثورة المجيدة أن هذا الشعب الأصيل الذى عاش آلاف السنين على ضفاف ‏النيل شريان الحياة يزرع الحب والخير، يرى أن الوطن لديه هو الكيان الأعلى، ولا يقبل أي ‏مساس بالأرض أو العرض.‏

واختتم رسالته بأن "شعب مصر على ثقة تامة أن مصر بقيادتكم سوف تستمد من عبق ‏تاريخها المضيء، وما أرسيتموه من مبادئ، يأتي في مقدمتها: تعميق قيم الولاء والانتماء ‏للوطن، سوف تزرع الأمل وتنشر الرخاء، وتصنع التقدم".‏