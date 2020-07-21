بولتون: على نتنياهو الإسراع في تنفيذ خطة "الضم"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فشل في تطبيق خطة "الضم".

وذكر بولتون في حوار لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، صباح اليوم الثلاثاء، إنه من الواضح أن هناك خلافات، ولا يزال مستشار الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وصهره، جاريد كوشنر، يحاول الحفاظ على خطته للسلام، ويساوره القلق بشأن خطوة أحادية الجانب من قبل إسرائيل، أو اعتراف أمريكي بهذه الخطوة.

وألمح جون بولتون إلى أن إسرائيل يجب أن تستغل الأشهر القادمة لتطبيق خطة "الضم" في الضفة الغربية وغور الأردن، قائلا: "إن الأشهر التالية هي الفترة الأفضل لإسرائيل للعمل من أجل تعزيز مصالحها الأمنية".

سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.