ما هي قائمة "الدول الخضراء" التي يسمح الأردن السفر منها وإليها

‏أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اعتزام السلطات إعادة فتح المطارات بشكل تدريجي خلال النصف الأول من آب/أغسطس المقبل، وفق إجراءات احترازية ومتطلبات وقائية للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن حصر قائمة البلدان المسموحة بتسمية "الخضراء"، فما هي؟

وأكد العضايلة، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأردنية تعمل على تسيير رحلات طيران خلال النصف الأول من آب/أغسطس المقبل، إذا تم التمكن من استكمال التنسيق الثنائي مع هذه الدول وتأكيد موافقتها على الإجراءات المتبعة، والاتفاق على التعامل بالمثل من حيث هذه الإجراءات.

وأضاف: "اليوم نعلن آلية السفر للأردنيين والزائرين من قائمة الدول الخضراء، كمرحلة أولى تجريبية تخضع للتقييم"، مبينا أن "فتح المطارات وحركة السفر وفق الآلية التي نعلنها اليوم يمثل خطوة أولى وضرورية تسمح لنا البدء بتنسيق ثنائي مع دول القائمة الخضراء لتسيير الرحلات من وإلى الأردن".

و"الدول الخضراء" بحسب موقع "رؤيا نيوز"، هي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وتنطبق المعايير الدولية عليها، وهي عدد الفحوصات والاصابات والشفاء وغيرها، وتشمل (النمسا، كندا، الصين، قبرص، الدنمارك، إستونيا، جورجيا، ألمانيا، بالإضافة إلى غرينلاند، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا،وليتوانيا، ماليزيا، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، وسويسرا، بالإضافة إلى تايوان، وتايلاند).

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أوقفت حركة الطيران التجاري للمسافرين بتاريخ 17 آذار/مارس الماضي، كإجراء لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.