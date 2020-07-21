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    مطار الكويت

    "طيران الكويت" يكشف شروط التشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي

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    كشفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عن الشروط التي يجب توافرها قبل السماح بالتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي.

    وأصدرت الإدارة، اليوم الثلاثاء، تعميما للبروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في المطار والدليل الإرشادي لممثلي الجهات التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

    الخطوط الجوية الكويتية
    © AFP 2020 /
    الكويت... حقيقة إعادة رحلات الطيران التجارية خلال يونيو المقبل

    ومن جانبه قال صالح الفداغي، نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت في تصريحات صحفية إن "البروتوكول يتضمن كل الإجراءات التي تخص أماكن الفحص العشوائي للقادمين وإجراءات القدوم والمغادرة من مطار الكويت الدولي".

    ولفت المسؤول إلى أن "الإجراءات تضمنت ضرورة ارتداء المسافرين ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقاية والتعقيم المستمر مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر المستطاع".

    وتابع: "يجب على الركاب المغادرين توفير شروط السفر للدولة المسافرين إليها سواء فحص خلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو أي شروط أخرى".

    وقال الفداغي إن "البروتوكول نص على أنه لن يسمح للركاب المغادرين باصطحاب حقائب اليد السحب أو المحمولة في الطائرة ويستثنى من ذلك الحقائب الصغيرة للأدوية والمتعلقات الشخصية ومتعلقات الأطفال".

    وأكد أن "التعليمات تضمنت أيضا أنه لا يسمح الدخول لمباني الركاب إلا للموظفين والمسافرين ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق واحد لهم لدخول المطار".

    وشدد الفداغي على أن "التعليمات شملت ضرورة حجز التذاكر إلكترونيا أو هاتفيا واستلامها عبر البريد الإلكتروني لتفادي استخدام التذاكر الورقية وما قد يصاحبها من عدوى، مشددا على أن عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في هذا الدليل يعرض المخالف لتطبيق القوانين الخاصة بذلك".

    ولفت إلى "ضرورة توفير المعلومات في شأن الحالة الصحية وشهادة الخلو من فيروس (كوفيد 19) من مركز صحي معتمد في حال طلبه من وجهة المسافر مع الالتزام بالمدة المطلوبة لصلاحية الشهادة".

    وأشار إلى أنه "يجب على المواطنين توفير تأمين صحي لمدة السفر يغطي علاج الإصابة بفيروس (كورونا) ومعرفة المعلومات والإجراءات المتبعة في مطار الكويت الدولي في حال المغادرة والوصول".

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, مطار الكويت
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