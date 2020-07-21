"ألف مبروك"... نتنياهو يعلق على إطلاق "مسبار الأمل"

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ذكرت من خلالها أن نتنياهو هنأ الإمارات بإطلاقها مسبار الأمل نحو المريخ.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو: "ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق #مسبار_الأمل نحو المريخ. هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي هام ومثير للانطباع. ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً إلى الفضاء" 🇦🇪 🇮🇱 pic.twitter.com/NpP1IPSAlc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 21, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مسبار الأمل نحو المريخ. هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي هام ومثير للانطباع. ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سوية إلى الفضاء".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة أخرى سابقة، أعربت عن تحياتها الحارة للإمارات للغرض نفسه.

وقالت الوزارة في تغريدتها: "تحياتنا الحارة للإمارات على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل. إضافة إلى الإنجازات العلمية والوطنية التي سيحققها استكشاف المريخ، فإن الإطلاق يبعث برسالة من التفاؤل والإلهام إلى ملايين الشباب، ويحيي أيام المجد التليدة التي كان فيها العلماء العرب من أكبر المساهمين في اختراعات البشرية".

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق، إن " "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات، ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

تحياتنا الحارة للإمارات على الإطلاق الناجح ل-#مسبار_الأمل. إضافة الى الإنجازات العلمية والوطنية التي سيحققها استكشاف المريخ فإن الإطلاق يبعث برسالة من التفاؤل والإلهام إلى ملايين الشباب ويحيي أيام المجد التليدة التي كان فيها العلماء العرب من أكبر المساهمين في اختراعات البشرية. pic.twitter.com/SrgNRyYv1B — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 20, 2020

ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاما على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.

وتهدف المهمة إلى بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، وغيرها.