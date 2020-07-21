معمر الإرياني يزور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر

التقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، الكاتب الصحفي كرم جبر، في مكتبه في ماسبيرو، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن رئيس المجلس، أعلن في بيان، عن ترحيبه وسعادته بالزيارة وأشاد بالعلاقات المصرية اليمنية وتطورها في مختلف المجالات، مؤكد دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، وتوثيق عرى التعاون الإعلامي بين البلدين وتقديم أوجه الدعم الإعلامي كافة للأشقاء في اليمن.

وأثنى وزير الإعلام اليمني على جهود مصر في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأبدى إعجاب الشعب اليمني بالتجربة المصرية.

وبحث الجانبان سبل التعاون الإعلامي في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات واتفاقيات لتدريب الإعلاميين اليمنيين في القاهرة وتبادل الزيارات وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الإسراع بخطط التعاون والتدريب بين الإعلاميين في البلدين، وأكد وزير الإعلام اليمني أنه يتبنى بنفسه هذه المشروعات، مبديا استعداده لزيارة القاهرة في وقت قريب لبلورة ما تم الاتفاق عليه والاتفاق على آلية تضمن استمرار التعاون بين الوسائل الإعلامية في البلدين.