وسط تخوف إسرائيلي من رد محتمل... "حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره في غارات الأمس بدمشق

نعى حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، أحد مقاتليه، والذي قتل في العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، مساء أمس الاثنين.

وأفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحزب اللبناني نعى أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، بعد مقتله في الغارة الإسرائيلية على سوريا، مساء أمس.

חשש בישראל מתגובה של חיזבאללה בעקבות הודעת הארגון כי פעיל שלו נהרג בתקיפה אמש בסוריה. לפי המשוואה ששירטט נסראללה, על פגיעה באיש חיזבאללה גם בסוריה תבוא תגובה של הארגון נגד ישראל. היעד שהותקף אמש: משלוח נשק שהגיע בטיסה מאיראן בימים האחרונים@roysharon11 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/JyXEC5rJ3O — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2020

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت، مساء أمس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت، أمس الاثنين، شحنة أسلحة وصلت على متن رحلة من إيران في الأيام الأخيرة.

وأكدت القناة العبرية أن إسرائيل تتخوف من رد فعل لحزب الله اللبناني بعد إعلان مقتل عنصر له في سوريا.